Половина отцов из России готова уйти в декретный отпуск

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, 48% опрошенных положительно относятся к тому, что мужчины могут уходить в декрет.

Нейтральное отношение к этому выразили 45% респондентов-мужчин и 48% респондентов-женщин, отрицательное – 7% и 5% соответственно.

49% российских мужчин, имеющих минимум одного ребенка, ответили, что при рождении еще одного, потенциально готовы уйти в декрет. 51% эту возможность для себя не рассматривают. Из тех, кто ответил отрицательно, 65% не готовы делать это из экономических соображений; 32% опасаются, что не смогут обеспечить детям должный уход, а 29% считают, что это «женское» дело. 10% не рассматривают декрет, потому что ухаживать за детьми хотят их супруги*.

«В условиях тех демографических вызовов, с которыми сегодня сталкивается Россия, ценность крепкой многодетной семьи для развития общества и страны многократно возросла. Традиционно большую роль в воспитании детей играли бабушки. Но если такое невозможно, а мужчина желает посвятить себя уходу за ребенком или детьми, и это способствуют укреплению отношений между супругами, то такое желание и такой прогресс в семейных отношениях можно только приветствовать», – говорит Андрей Милехин, академик Российской академии естественных наук, президент Ромир.

* Общее количество ответов более 100%, потому что участники могли назвать несколько причин.