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В Усть-Куте прошла IX Спартакиада ИНК с участием 180 человек

В IX Спартакиаде ИНК в Усть-Куте приняли участие 180 участников – сотрудников офиса, промысла и дочерних предприятий. Шесть команд состязались в 13 дисциплинах.

Одновременно проходили соревнования по футболу, волейболу, подтягиванию на турнике, прыжкам в длину, настольному теннису, дартсу, стрельбе из пневматической винтовки и шашкам, а также упражнения на пресс. Во второй половине дня прошли состязания по гиревому спорту, мас-рестлингу, перетягиванию каната и комбинированная эстафета.

Победу в командном зачете завоевала сборная «ИНК-Промысел». Второе место – у «ИНК-Офис», третье – у команды охранного предприятия «Оберег».

Спартакиада ИНК проходит с 2013 года. Ежегодно количество участников и команд увеличивается. Так, с прошлого года в спартакиаде принимают участие сборные Иркутского завода полимеров и Усть-Кутского газоперерабатывающего завода.

Компания поддерживает желание сотрудников заниматься спортом и придерживаться здорового образа жизни. В вахтовых поселках предусмотрены места для тренировок, в офисах действуют группы здоровья по основным спортивным направлениям, сформированы команды по футболу, мини-футболу и волейболу и др., есть своя группа чирлидеров.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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