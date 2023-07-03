Владельцы большегрузов, которые разрушают дорогу Братск – Усть-Илимск, должны участвовать в её восстановлении

Вопрос восстановления автомобильной дороги Братск – Усть-Илимск, которую разрушает большегрузный транспорт, обсудил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев с представителями крупных лесоперерабатывающих предприятий, работающих в Усть-Илимском районе. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Приангарья.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Восстановление трассы идёт с 2019 года в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» при финансовой поддержке из федерального и областного бюджетов, но отремонтированные участки разрушает тяжеловесная техника, так как она передвигается с нагрузками, которые значительно превышают несущую способность автомобильной дороги.

– Важно, чтобы финансирование, которое мы закладываем на ремонт дороги, не уходило в никуда, и эта трасса перестала быть бедствием для жителей. По этой дороге ездит как личный и общественный транспорт, так и тяжёлая техника крупных предприятий. Есть несколько вариантов решения проблемы. Дорогу можно сделать платной для грузовых автомобилей, либо мы заключим партнёрское соглашение, и вы будете финансово участвовать в её ремонте, – сказал Игорь Кобзев.

Длина дороги Братск – Усть-Илимск составляет 245,5 километров. С 2019 года на её приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние из федерального, областного бюджетов было выделено 1,7 млрд рублей.

Отремонтированы участки общей протяжённостью 44,6 километра. В этом году на трёх участках в Братском районе общей протяжённостью 9,4 километра заменят изношенное асфальтобетонное покрытие. На это направлено 214,2 млн рублей. В 2024 году планируется привести в нормативное состояние пять участков дороги в Братском и Усть-Илимском районах общей протяжённостью 17,6 километра. На это направят 1,3 млрд рублей.

– Из бюджетов всех уровней в ремонт дороги Братск – Усть-Илимск вкладываются значительные средства. Для её защиты от разрушения тяжеловесным транспортом на 28 километре был установлен пункт весогабаритного контроля. Прорабатывается вопрос монтажа ещё одного такого комплекса с другой стороны дороги, в районе Усть-Илимска. Это позволит фиксировать транспорт, который идет с превышением весовых и габаритных параметров и выписывать штрафы, сумма которых достигает 500 тысяч рублей, – сказал министр транспорта Иркутской области Максим Лобанов.

Также в числе возможных путей решения – строительство технической дороги рядом с существующей. Делать это должны компании-владельцы тяжеловесной техники.

Игорь Кобзев отметил, что в Иркутской области есть примеры решения аналогичных проблем. Компания «Газпром» приводит в нормативное состояние дороги и мосты северных территорий Иркутской области, которые разрушает её техника. Это участки трасс Усть-Кут – Уоян, Киренск – Орлово, Жигалово – Магистральный и других.