Роль муниципалитетов в инвестиционном развитии Иркутской области обсудили на регсовете

Участие муниципальных образований Иркутской области в инвестиционном развитии региона обсудили сегодня во время заседания регсовета, которое состоялось под руководством губернатора Игоря Кобзева в Усть- Илимске. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Заместитель министра экономического развития Приангарья Марина Петрова, отметила, что в регионе сформирован эффективный комплекс мер по стимулированию инвестиционной деятельности как для крупных предпринимателей, так и для субъектов малого и среднего бизнеса, ведется планомерная деятельность по снижению административных барьеров и давления на бизнес. Несмотря на сложившуюся экономическую ситуацию, ни один из инвестиционных проектов, реализуемых на территории Иркутской области, не был приостановлен.

По итогам 2022 года объем инвестиций в основной капитал составил 834 млрд рублей (138% к аналогичному периоду прошлого года). По данному показателю регион занимает седьмое место по России и первое место среди регионов Сибирского федерального округа.

По поручению президента РФ Владимира Путина, в 2021 году создана система поддержки новых инвестиционных проектов и утверждён новый Региональный инвестиционный стандарт. С этого года Иркутская область вошла в перечень 44 регионов, которые внедряют новую систему поддержки инвесторов.

В настоящее время Минэкономразвития России определены минимальные требования к муниципальным образованиям, при соответствии которым будет возможна полноценная реализация инвестиционного стандарта. Часть этих требований реализуется муниципалитетами Иркутской области.

Глава региона Игорь Кобзев отметил ключевое значение активной работы муниципалитетов, их руководителей в создании благоприятного инвестиционного климата.

– Иркутская область является экспортоориентированным регионом, поэтому особо важна инвестиционная привлекательность Приангарья, и муниципалитеты должны активно включаться в эту работу. Мы должны видеть, прогнозировать, планировать инвестиции на уровне муниципалитетов и сопровождать их, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Марина Петрова в своём докладе отдельно остановилась на новшествах, которые касаются заключения инвестсоглашений.

– Одним из ключевых положений закона является обязанность инвесторов заключать инвестиционные соглашения с правительством Иркутской области. Таким образом, инвестор будет получать гарантию стабильности деятельности, а также возможность претендовать на меры государственной поддержки, такие как налоговые льготы и предоставление земельного участка в аренду без торгов. Со следующего года оценка деятельности муниципальных образований будет осуществляться с учетом количества заключенных инвестсоглашений, – подчеркнула замминистра.

– Вопрос инвестиционной привлекательности территорий - один из самых важных в развитии экономики. Правительство региона совместно с депутатами Заксобрания предоставило бизнесу очень широкий выбор мер поддержки, которые возможно применить. Вопрос привлечения инвестиций должен переходить на уровень муниципальной власти. Именно муниципалитеты должны видеть свои приоритеты в том, как они будут строить взаимоотношения с бизнесом, чтобы на их территориях формировались налогооблагаемые базы и создавались рабочие месте, – сказал председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев.