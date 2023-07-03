Миллион звонков поступило в контакт-центр «Иркутскэнергосбыта» с начала года

Юбилейное обращение пришлось на период передачи показаний счетчиков, звонившая сообщила данные приборов учета и узнала сумму к оплате. Об этом рассказали в пресс-службе Иркутскэнергосбыта.

Контакт-центр «Иркутскэнергосбыта» компании Эн+ работает круглосуточно. Чаще всего за помощью к энергетикам обращаются жители столицы региона, Ангарска, Шелехова и соседних к ним районов. Из 1 миллиона звонков разговоры были в 320 тысячах случаев. Время консультаций по ним составило 906 000 минут. Остальными обращениями жители воспользовались цифровым сервисом, решив свои вопросы в голосовом меню.

Людмила Черкасова, и.о. начальника Единого энергетического информационно-справочного центра «Иркутскэгнергосбыта» (входит в Эн+):

– Не всегда жители региона именно разговаривают с операторами. Две трети обращений приходятся на систему голосового меню, то есть без соединения с оператором. С помощью подсказок клиенты могут уточнить режим работы ближайшего офиса, узнать сумму к оплате, сведения об отключении электроэнергии или другую справочную информацию.

В среднем один оператор за рабочую смену принимает около ста звонков. В сутки работает до 35 операторов. Количество сотрудников зависит от множества факторов: дня недели, времени суток, пиковых нагрузок – период получения квитанций на оплату, передачи показаний, влияют также погодные условия. В последние годы общее количество звонков держится примерно на одном уровне и достигает отметки в 2,4 млн обращений.