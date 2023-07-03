За год популярность ипотеки для самозанятых выросла почти в два раза

Аналитики Домклик проанализировали востребованность ипотеки у самозанятых россиян. С момента запуска этой программы в Сбере объем выдач по ней составил 7,6 млрд рублей, причем в мае 2023 года он на 85% превысил показатель мая 2022 года.

Напомним, что Сбер запустил программу ипотеки для самозанятых в 2019 году. По программе можно приобрести первичное и вторичное жильё, дом, землю, гараж, машино-место и кладовую. Кроме того, самозанятым доступны такие льготные программы, как «Господдержка», «Семейная ипотека» и «Дальневосточная ипотека». Процентные ставки по базовым программам начинаются от 10,9% годовых, по «Семейной ипотеке» – от 5,7%. Минимальный первоначальный взнос – 15%, а максимальный срок кредита – 30 лет.

Обычно самозанятые берут ипотеку на вторичное жилье: доля таких кредитов в общем количестве выдач превышает 93%. На первичное жильё берётся только 7% таких ипотек.

Аналитики Домклик отмечают, что в 2023 году наибольшим спросом ипотека для самозанятых пользуется в Московской области, где выдано кредитов на 100 млн рублей. Далее идут Москва (71 млн рублей) и Краснодарский край (43 млн рублей).

По данным за май 2023 года, средняя сумма жилищного кредита у самозанятого россиянина – 3,7 млн рублей. Это на 37% больше, чем средняя сумма кредита на вторичное жилье по базовой программе (2,7 млн рублей), и на 27% меньше, чем на первичное жильё по базовой программе (5,1 млн рублей).

51% заемщиков – женщины, 49% – мужчины. Программа наиболее популярна у людей 31-40 лет: на них приходится 50% выдач.

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