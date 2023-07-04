Эн+ займется подготовкой энергетиков и ИТ-специалистов в Иркутской области и Краснодарском крае

Приемные кампании стартовали сразу в двух российских регионах – Иркутской области и Краснодарском крае. На базе Усть-Лабинского социально-педагогического колледжа будут готовить специалистов по компьютерным системам и программистов, а в Иркутском энергоколледже – теплотехников, электриков, электрослесарей, машинистов спецтехники и оборудования, механиков, сварщиков. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Все эти профессии уже сегодня востребованы в электроэнергетической отрасли России.

«Сегодня в энергетическом бизнесе компании работает более 30 тыс. человек, основные активы компании сосредоточены в Сибирском федеральном округе, но бизнес развивается в ногу со временем, и один из ИТ-кластеров компании создается на юге России для привлечения новых квалифицированных кадров в ИТ-сфере. Они будут решать сложные задачи развития Сибири, работая в Южном филиале «Эн+ Диджитал» (www.enplus.digital)», – отметил руководитель энергетического бизнеса Эн+ Михаил Хардиков.

По его словам, проект дает реальную возможность освоить профессию в сжатые сроки и начать получать стабильную конкурентную заработную плату.

Первый год обучения студенты будут получать образование на базе Краснодарского гуманитарно-технологического колледжа, который является спутником Усть-Лабинского колледжа в рамках программы Профессионалитет – кластер «Центр развития цифровизации» Краснодарского края.

Прохождение ИТ-стажировок, а в дальнейшем трудоустройство студентов кластера «Центр развития цифровизации» Краснодарского края предполагается в компанию «Эн+ диджитал» – инновационных цифровой хаб электроэнергетической отрасли.

Проект Профессионалитет призван решить две ключевые проблемы – вырастить собственные квалифицированные кадры под запросы бизнес-сообщества и способствовать социальному развитию российских регионов. Ведь качественное образование и гарантированная работа с высокой зарплатой – хороший фундамент для будущего России. Этой позиции придерживаются и в Эн+, основатель компании, промышленник и общественный деятель Олег Дерипаска инициировал запуск различных образовательных проектов на всех этапаэ: от школы до вуза и предприятия.

Приемная кампания в кластер «Центр развития цифровизации» Краснодарского края стартовала 1 июня. Количество бюджетных мест – 50. Для иногородних предоставляется общежитие. Для зачисления ребятам необходимо успешно сдать государственную итоговую аттестацию по окончании девятого класса.

Подать документы можно лично, обратившись в образовательную организацию, и направить письмо по электронной почте:

priemka.uspk@mail.ru

Сайт колледжа

Телефон приемной комиссии: 8 (86135) 4-14-62

Федеральный проект подготовки кадров Профессионалитет стартовал в 2022 году в учебных заведениях СПО. Его задача – обеспечить промышленность квалифицированными кадрами и приблизить систему подготовки кадров среднего звена к запросам рынка в регионах. Важная роль в процессе обучения отводится компаниям – заказчикам, которые помогают актуализировать содержание учебных программ, делают их практикориентированными и в дальнейшим предоставляют студентам возможность трудоустройства в штат.