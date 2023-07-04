«Школе ставят тройку». Качество школьного образования оценили на 3,8 баллов

Служба исследований онлайн-рекрутинга hh.ru провела опрос среди соискателей и выяснила, довольны ли они своим школьным образованием.

Опрошенные российские соискатели в среднем оценивают свое школьное образование на 3,8 баллов. Причем чем старше соискатели, тем эта оценка выше, например, опрошенные от 55 лет и старше оценивают свое школьное образование на 4,4 балла, а самые молодые (18–24 года) – уже только на 3,6 баллов.

Ниже всего средняя оценка школьного образования среди соискателей из сферы маркетинга, рекламы и PR (3,5 балла). Больше всех довольны результатами учебы в школе высший менеджмент и работники науки/образования (по 4,3 балла). В региональном разрезе самую низкую оценку поставили жители Новосибирской области (3,6 балла), а самую высокую – жители Алтайского края (4,1).

В целом оценку «отлично» школьному образованию поставили 30% опрошенных по стране, оценку «хорошо» своему школьному образованию дали 36%, «удовлетворительно» – 23%.

Среди предметов наиболее высокую оценку со стороны соискателей получило качество преподавания в школе русского языка и литературы (4,2 балла из 5), а также математики (3,9 балла из 5). Наиболее низкая удовлетворенность – уровнем преподавания иностранного языка и химии (по 3,3 балла).