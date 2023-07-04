Тысячный маткапитал через Госуслуги оформила семья из Иркутска

Иркутянка Ольга Чиркова, воспитывающая троих сыновей, стала тысячной получательницей областного материнского (семейного) капитала, полностью оформленного в электронном виде через портал Госуслуг в Иркутске. Всего же с начала года по области на получение маткапитала подано 15 тысяч заявлений, из них восемь тысяч – в электронном виде. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Накануне в управлении социальной защиты населения по городу Иркутску многодетной маме торжественно вручили подарок и уведомление о получении маткапитала первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Алексей Макаров и директор учреждения Ирина Семашкина.

В настоящее время на портале Госуслуг существует возможность подачи заявлений по 21 социально значимой услуге минсоцразвития региона. Получение регионального материнского капитала является одной из наиболее востребованных услуг среди молодого населения. Обратиться через портал можно как за получением сертификата, так и за распоряжением средствами маткапитала, при этом срок рассмотрения заявления составит всего 15 рабочих дней.

Для тех, кто не может подать заявление с компьютера или мобильного устройства, в территориальных управлениях социальной защиты и комплексных центрах, а также в 28 отделах МФЦ организованы сектора пользовательского сопровождения, где любой человек может получить помощь специалиста.