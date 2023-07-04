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Штаты ждут стагнации нефтедобычи

Рост деловой активности на нефтяных месторождениях Техаса оказался равным нулю. Это самый низкий показатель с 2020 года, сообщают «Известия».

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Экономисты подразделения ФРС объясняют происходящее высокой себестоимостью добычи, которая совпадает со сравнительно низкими ценами на нефть.

Между тем число буровых (нефтяных, газовых и смешанных) продолжило сокращаться. На минувшей неделе оно упало до 682 штук, на пять меньше, чем неделей ранее, и на 71 – чем в тот же временной отрезок прошлого года. Это количество сокращается на протяжении восьми недель подряд. Если же сравнивать с показателями на начало 2019 года, до пандемии, то разница составит 393 установки, то есть за четыре года их число сократилось более чем на треть.

Важнейший показатель спада – незавершенные скважины (DUC). В прошлые годы их число на Пермиане достигало 4 тыс. Активация подобных скважин была главным резервом для американских нефтяных компаний, которые позволяли увеличивать добычу даже при сравнительно низких показателях установки новых буровых.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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