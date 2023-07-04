Банк ВТБ провел годовое общее собрание акционеров по итогам 2022 года. В нем приняли участие владельцы 82,31% голосующих акций банка, из которых более 96% воспользовались электронным голосованием в мобильном приложении «Акционер» или на сайте АО ВТБ Регистратор.

Акционеры приняли участие в голосовании по 12 вопросам повестки дня. Были утверждены годовой отчет банка за 2022 год и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022 год. Также приняты решения об избрании членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии банка и другим пунктам повестки.

Андрей Костин, президент-председатель правления банка ВТБ:

«Вызовы 2022 года не остановили активное развитие банка ВТБ: наоборот, мы продолжили наращивать клиентскую базу, внедрять новые продукты и услуги, делать все необходимое в интересах наших клиентов в условиях неопределенности. Мы направили усилия на поддержку предпринимателей, которые выступают двигателем экономики. Мы поддержали розничных клиентов – как собственными программами, так и государственными механизмами. Принятые решения дают положительные результаты – банк демонстрирует уверенные показатели прибыльности. Рассчитываю, что позиции банка продолжат укрепляться».

Число розничных инвесторов банка за год выросло на 37% до 789 тысяч человек.

Итоги собрания будут опубликованы в установленный законодательством срок на сайте ВТБ в разделе, посвященном годовому Общему собранию акционеров, и на странице Интерфакса.