В 2023 году количество спам-звонков иркутским абонентам МТС сократилось более чем в два раза

Цифровая экосистема МТС сообщает о результатах исследования центра инноваций Future Crew МТС RED. Результаты исследования показали, что количество спам-звонков абонентам МТС за первые пять месяцев 2023 года снизилось в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и в 1,8 раз по сравнению с периодом с января по май 2021 года.

Количество спам-звонков абонентам МТС в текущем году заметно снизилось: с января по май 2023 года было зафиксировано в общей сложности 123 млн спам-звонков, тогда как за тот же период 2022 года – 295 млн звонков, а в январе-мае 2021 года – 219 млн. Аналитики объясняют эту тенденцию наращиванием усилий МТС по блокировке нежелательных звонков абонентам и ростом спроса абонентов МТС на премиальную подписку, обеспечивающую повышенный уровень защиты от таких звонков.

Всего спам-звонки в сети МТС за период заняли 6% от общего объема всех звонков. Каждый месяц дозвониться до абонентов оператора пытается в среднем 34,7 тысячи спамеров, а с одного спам-номера делают 711 звонков в месяц. При этом в праздничные дни звонят реже, чем в будни, например, на майские праздники спам-звонков было на 30% меньше, а в новогодние праздники меньше в 6 раз.

В целом спам-звонки стали длиннее — за пять месяцев этого года они выросли до 33 секунд против прошлогодних 22 секунд. При этом дольше всего со спамерами общаются люди старше 50 лет (почти 26% от общего числа абонентов), среди молодежи в возрасте до 24 лет этот показатель самый низкий – 19,4%. Мужчины вели длительные разговоры со спамерами чуть чаще, чем женщины – 24,3% против 23,1%.