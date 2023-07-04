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Когда операции с криптовалютой считаются отмыванием денег?

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Обязательным условием привлечения к уголовной ответственности за операции с криптовалютой является наличие сделок с имуществом, полученным преступным путем, сообщил РБК представитель Росфинмониторинга, комментируя решение Верховного суда, который признал перевод биткоинов в рубли отмыванием средств.

Верховный суд России в июне 2023 года пересмотрел приговор суда первой инстанции в отношении фигуранта, которого признали виновным в незаконном обороте наркотиков, но оправдали по делу о легализации биткоинов.

ВС указал, что проведение «последовательных финансовых и банковских операций <…> свидетельствует о наличии у осужденного цели легализовать денежные средства».

«Обязательным условием привлечения к уголовной ответственности за легализацию [преступных доходов] является совершение финансовых операций или других сделок с имуществом, полученным преступным путем», – сказал представитель Росфинмониторинга.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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