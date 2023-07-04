Усть-Илимский целлюлозно-картонный комбинат посетил Игорь Кобзев

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время поездки в Усть-Илимск и район посетил готовящийся к открытию целлюлозно-картонный комбинат. Сейчас на современнейшем в России предприятии ведутся пусконаладочные работы, выпуск продукции планируется уже в августе.

Фото с сайта правительства Иркутской области

– Благодаря пуску комбината работу получат почти 850 жителей Усть-Илимска и района – на самом предприятии, в лесу, в компаниях-подрядчиках. Кроме того, увеличится доля несырьевого экспорта и будет дан дополнительный импульс развитию лесопромышленного комплекса Иркутской области и Российской Федерации в целом. Считаю очень важным, что несмотря на непростое время, в регионе по-прежнему реализуются все запланированные инвестпроекты. Правительство Иркутской области со своей стороны будет сопровождать каждый индивидуально, помогать в решении сложных вопросов. Это наша первоочередная задача, – сказал глава региона.

Строительство комбината – это масштабный инвестпроект, реализуемый «Группой «Илим». На возведение предприятия направлено 93 миллиарда рублей. Здесь планируется выпускать целлюлозу и тарный картон, производственная мощность предприятия составит 600 тысяч тонн продукции в год.

– Оборудование, построенное для выпуска картона, уникально. Оно рассчитано на работу со скоростью 1200 метров в минуту. В России еще нет машин такого класса. При этом оно позволяет использовать для производства картона древесину как хвойных, так и лиственных пород. С открытием комбината потребность в утилизации ранее невостребованной в производстве низкосортной лиственной древесины в регионе будет закрыта. Новый целлюлозно-картонный комбинат покроет практически все потребности в гофротаре как для покупателей из Китая, так и из восточных регионов России, – говорит директор филиала Группы «Илим» в Усть-Илимске Валерий Антонишин.

Напомним, в Иркутской области по поручению губернатора Игоря Кобзева активизирована работа по развитию переработки балансовой (низкосортной) древесины. Минлесом ведется выявление мест с не вывезенной древесиной, определен приоритетный перечень арендаторов лесного фонда с ежегодным объемом заготовки свыше 100 тысяч кубометров. По итогам определения объема такой древесины, в области будет организовано взаимодействие лесозаготовителей с предприятиями, заинтересованными в переработке, в том числе с Усть-Илимским целлюлозно-картонным комбинатом.