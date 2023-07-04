«Слата» обновляет гастрономы

В них представлен широкий выбор сыров, рыбной и мясной продукции, готовых решений от собственного производства и перекусов. Новая линейка продукции от «Слаты» получила название «Раз, два, три и готово!» с новой палитрой вкусов. В планах у сети создать гастрономическую «зону притяжения» в 69 торговых точках.

В ноябре прошлого года сеть активно анонсировала развитие бастионов в супермаркетах с продукцией охлажденного мяса, рыбы, локальных товаров от местных производителей. В настоящее время гастрономы сети получили расширение продукции, которая меняется по ассортименту в зависимости от локации супермаркета.

«Мы провели анализ за последние три года и выделили товарные группы, которые пользуются у наших покупателей повышенным спросом, и благодаря полученным данным начали обновление ассортимента - ввод новых предложений в гастрономы. Так, будут магазины с акцентом на фастфуд, на рыбные и мясные снеки, на те, где большую долю выкладки отдадим под сыр и мясные деликатесы, или, например, торговые точки с расширенным предложением по готовой еде», – поделилась коммерческий директор ТС «Слата» Ирина Береснева.

В сети подчеркнули, что гастроном планируется превратить в один из ключевых отделов супермаркета, создав «зону притяжения» для покупателей. Достичь этого сеть намерена через формирование интересного и широкого ассортимента, учитывающего потребности различных групп наших покупателей.

Также с 1 июля во всей сети супермаркетов «Слата» стартовал ребрендинг продукции собственного производства под простым, но запоминающимся названием «Раз, два, три и готово! Быстро, вкусно, удобно!». Обновленная линейка фастфуда.

«Обновленная линейка фастфуда появилась уже во всех супермаркетах «Слата». В 11 торговых точках мы тестово запустили предложения по завтракам – каши, запеканки, сырники», – добавила Ирина Береснева.

В рамках проекта сеть «Слата» уделит особое внимание качеству обслуживания покупателей гастронома. Так, продавцы гастрономов будут проходить отдельное обучение по правилам работы с продукцией, стандартам выкладки и обслуживания, чтобы каждая покупка сопровождалась только положительными эмоциями.

Как пояснила Ирина Береснева, одним из флагманов по гастрономам стал супермаркет «Слата» в ТЦ «Новая Дача». В ассортименте элитные сорта швейцарского сыра, линейки итальянских закусок, вареные колбасы в натуральной оболочке от местных производителей, мясные деликатесы из Алтайского края и многое другое. На текущий момент такие гастрономы представлены уже в шести супермаркетах, в ТЦ «Новая Дача» и «Байкал» по Байкальскому тракту, а также в «Цветном парке» на Байкальской, в «Слатах» по адресам: Баумана, 202/3, Лермонтова, 90, Первомайский, 54.