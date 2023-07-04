В Усть-Куте прошел фестиваль деревянных скульптур при поддержке ИНК

В Усть-Куте подвели итоги второго фестиваля деревянных скульптур «Сибирские мотивы». Генеральным партнером мероприятия выступила ИНК.

Фестиваль проходил с 26 июня по 1 июля на тему «Усть-Кут. Таежная сказка», участниками стали резчики из Барнаула, Кемерово, Иркутска, Свирска, Братска, Утулика и Качуга. Всего в фестивале участвовали 8 мастеров, лучшим в финале был признан Владимир Чичерин из Кемерово, автор композиции «Начало».

Вторым стал Александр Парфенов из Братска с работой «Полет над тундрой», третьим – Евгений Тимкович из Иркутска, создавший скульптуру «Следуя за солнцем». Приз зрительских симпатий получил Николай Горбунов из Качуга за композицию «Волк».

Готовые скульптуры в ближайшее время останутся на месте проведения фестиваля, на площадке у бассейна «Волна», где их могут увидеть все желающие. Позднее композиции установят в общественных пространствах города.

Фестиваль деревянных скульптур проходит в Усть-Куте с 2022 года. Организатором события выступает администрация Усть-Кутского района. ИНК второй год подряд является генеральным спонсором.