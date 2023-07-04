«Пятничник» со спикерами из сферы ИТ пройдет в Иркутске

7 июля 2023 года с 15:00 до 18:00 в Галерее Революция состоится «Пятничник» – открытое бесплатное мероприятие для представителей ИТ-индустрии и бизнеса. Эксперты обсудят стратегию развития ИТ в регионе, разработку цифровых решений для бизнеса и построение сильных команд.
Зарегистрироваться можно по ссылке.
Организаторы – Адикт и Partners’ Club by AGIMA.
– С радостью представляем возобновление нашей легендарной традиции – Пятничника. Это, по-своему, уникальное мероприятие, организованное в дружественной атмосфере Студии 38 в 2010 году, на протяжении пяти лет собирало вместе профессионалов из мира ИТ не только из Иркутска, но и из других городов, – говорит Антон Паймышев, руководитель digital-агентства Адикт.
Спикеры:
- Петр Федюшкин, директор Partners’ Club by AGIMA, с более чем 25-летним опытом на рынке разработки.
- Антон Паймышев, руководитель digital-агентства Адикт.
- Рыморенко Игорь Александрович, Министр цифрового развития и связи Иркутской области.
Темы «Пятничника»:
- Стратегия развития ИТ в Иркутской области.
- Как бизнесу использовать диджитал для своего роста в новых условиях (на что бизнесу обращать внимание при подборе исполнителей, и как исполнителю стать полезным для бизнеса).
- Как построить сильную ИТ-команду (брать в штат или искать подрядчиков, где искать кадры, как работать с удаленными специалистами).
- Неформальный нетворкинг