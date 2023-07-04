«Пятничник» со спикерами из сферы ИТ пройдет в Иркутске

7 июля 2023 года с 15:00 до 18:00 в Галерее Революция состоится «Пятничник» – открытое бесплатное мероприятие для представителей ИТ-индустрии и бизнеса. Эксперты обсудят стратегию развития ИТ в регионе, разработку цифровых решений для бизнеса и построение сильных команд.

Зарегистрироваться можно по ссылке.

Организаторы – Адикт и Partners’ Club by AGIMA.

– С радостью представляем возобновление нашей легендарной традиции – Пятничника. Это, по-своему, уникальное мероприятие, организованное в дружественной атмосфере Студии 38 в 2010 году, на протяжении пяти лет собирало вместе профессионалов из мира ИТ не только из Иркутска, но и из других городов, – говорит Антон Паймышев, руководитель digital-агентства Адикт​​.

Спикеры:

Петр Федюшкин, директор Partners’ Club by AGIMA, с более чем 25-летним опытом на рынке разработки​​.

Антон Паймышев, руководитель digital-агентства Адикт​​.

Рыморенко Игорь Александрович, Министр цифрового развития и связи Иркутской области​.

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