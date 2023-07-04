Сбер получил рейтинг ESG-B уровня ESG-2 от АКРА

Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) присвоило Сберу ESG -рейтинг , соответствующий очень высокой оценке в области экологии, социальной ответственности и управления. Согласно м етодологии присвоения ESG -рейтингов , такая оценка означает, что данным вопросам банк уделяет повышенное внимание.

Как отметили в агентстве, банк отличает наличие политик, процедур и измеримых показателей эффективности в области управления ключевыми отраслевыми ESG-рисками, высокий уровень соответствия лучшим практикам, а также наличие в структуре портфеля кредитов банка устойчивых кредитных продуктов.

Экология

По оценке АКРА, для Сбера характерен очень высокий уровень управления экологическими рисками. В Сбере принята Политика в области социальной и экологической ответственности, Кодекс корпоративной социальной ответственности при осуществлении закупочной деятельности.

В Стратегии 2023 описаны обязательства банка по защите окружающей среды и приведены целевые индикаторы, которые были учтены агентством в качестве показателей оценки результативности мер по управлению ESG-рисками.

В банке также утверждена Политика управления ESG-рисками, закрепляющая основные понятия, цели, задачи, принципы, организационную структуру и процессы управления данным видом рисков. Сбер использует отраслевые руководства для оценки индивидуального уровня ESG-риска клиента и формирования списка рекомендуемых или обязательных ESG-условий для включения в договор с клиентом.

Банком разработаны кредитные продукты в категориях зелёных, адаптационных, социальных и ESG-кредитов, а также имеется Концепция зеленых облигаций, регламентирующая процесс оценки и отбора зелёных проектов. Банк разработал и опубликовал Политику ответственного финансирования, в том числе содержащую подходы к управлению ESG-рисками в рамках корпоративного кредитного и инвестиционного процессов, а также «исключающий список» видов деятельности, которые банк обязуется не финансировать.

Социальная ответственность

По всем релевантным социальным рискам банк получил наивысшую оценку: все политики, процедуры и мероприятия обеспечивают качественное управление этими рисками и способствуют их минимизации.

Эти факторы риска регламентируются Кодексом корпоративной этики и делового поведения, Кадровой политикой в области вознаграждения и квалификационных требований к ключевым работникам, а также Политикой в области социальной и экологической ответственности, корпоративного управления и устойчивого развития.

Риски, связанные с недостаточной защитой персональных данных клиентов и информационной безопасностью, а также риски недостаточной цифровизации сервисов и услуг регламентируются Политикой управления риском кибербезопасности и Политикой управления рисками технологий.

Вопросы социальной ответственности, как и экологии, приоритетны для Сбера, а подходы к их решению в целом соответствуют лучшим мировым практикам. В банке существует Служба корпоративного омбудсмена. Банк проводит обучение для сотрудников, включая руководителей и топ-менеджеров, вовлечённых в проекты в области устойчивого развития и ESG, уделяет особое внимание обучению работников и населения на безвозмездной основе по ESG-тематике и вопросам финансовой грамотности.

Корпоративное управление

Банк получил высокие оценки за профильный опыт работы членов Наблюдательного совета, фактор раскрытия информации и стратегию управления.

Сбер, по мнению агентства, строго придерживается принципов ответственного ведения бизнеса и не допускает проявления коррупционных действий в любых формах среди своих сотрудников. Регламентирующим документом в области противодействия коррупции является Политика по противодействию коррупции.

Риски бизнес-этики регулируются Кодексом корпоративной этики и делового поведения, Политикой в области социальной и экологической ответственности, корпоративного управления и устойчивого развития, Кодексом корпоративного управления, Политикой по противодействию коррупции, Политикой по управлению конфликтом интересов, а также Политикой управления комплаенс-риском.

Среди лучших практик корпоративного управления, принятых в банке, агентство отмечает наличие Кодекса корпоративной этики и делового поведения, Кодекса корпоративного управления и Дивидендной политики.

Татьяна Завьялова, старший вице-президент по ESG Сбербанка:

«Мы признательны АКРА за комплексную оценку нашей деятельности в сфере экологии, социальной и управленческой ответственности. На текущий момент оценка ESG-B уровня ESG-2 – это максимально возможный рейтинг, который присвоен АКРА российским компаниям.

Сбер получил высокие оценки за стратегию управления и фактор раскрытия информации в соответствии с международными стандартами, а также за высокий уровень управления рисками и капиталом, которые позволяют минимизировать финансовые риски и повышать стабильность бизнеса. Отмечен наш существенный вклад в развитие социальной сферы регионов присутствия и широкий спектр услуг для социально уязвимых групп населения. Позитивно оценены наши усилия по реализации программы «зеленый» офис и повышение энергоэффективности в офисах Банка.

Мы проделали большую работу, но это только начало пути. Сбер продолжает совершенствовать свои ESG-практики для достижения максимального благополучия всех наших клиентов и сотрудников».

я не финансировать.