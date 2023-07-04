Штрафы для электросамокатчиков могут составить от 5-30 тыс. рублей

Людям, использующим средства индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе электросамокаты, пропишут в КоАП штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Об этом говорится в письме Минтранса в Госдуму, с копией документа ознакомились «Известия».

Минтранс «прорабатывает вопрос о внесении в КоАП изменений в части установления административной ответственности для лиц, использующих для передвижения СИМ», – говорится в письме ведомства в адрес депутата от «Единой России» Александра Якубовского.

С марта 2023 года вступили в силу поправки в ПДД, касающиеся использования СИМ. К ним отнесли электросамокаты, электровелосипеды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и прочую аналогичную технику независимо от мощности двигателя.

На СИМ распространили ограничения: например, максимальную скорость 25 км/ч, запрет на пересечение пешеходных переходов без предварительного спешивания, напомнил член генсовета «Деловой России», гендиректор консалтинговой группы «Гебель и партнеры» Сергей Гебель.