Ремонт дорог по программе «Комплексное развитие сельских территорий» завершают в Иркутской области

Ремонты и капитальные ремонты участков дорог по государственной программе Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» завершают в Иркутской области. Это семь объектов общей протяжённостью 5,6 километров. Из федерального бюджета на их приведение в нормативное состояние выделено 255 млн рублей. С ходом проведения работ по поручению губернатора Иркутской области Игоря Кобзева ознакомился министр транспорта Иркутской области Максим Лобанов.

Фото с сайта правительства Иркутской области

– Участниками программы являются два муниципальных образования. В селе Хомутово Иркутского района идут капитальные ремонты и ремонты шести участков улиц, в рабочем посёлке Тыреть Заларинского района – одного участка. Мы проверили ход выполнения работ по каждому объекту. Они выполняются в соответствии с проектной документацией, – сказал Максим Лобанов.

В рабочем посёлке Тыреть Заларинского района ведут капитальный ремонт автомобильной дороги в микрорайоне Солерудник. Там работы планируют завершить осенью.

В Хомутово уже окончены ремонты участков улиц Заречной и Мичурина, ведётся приемка работ. Начат капитальный ремонт улицах Сиреневой, Братской, Нестора Каландаришвили и ремонт улицы Пушкина. Специалисты выполняют земляные работы, делают тротуары, затем проведут устройство дорожной одежды и укладку асфальтобетонного покрытия. Завершить работы планируют к концу лета.

Это дороги ведут к социально-значимым объектам. Например, по улице Мичурина расположен детский сад №3, недалеко планируется строительство детской поликлиники. Через улицы Сиреневую, Братскую и Каландаришвили жители добираются к детскому саду № 4. Улица Пушкина ведёт к строящемуся Дому культуры, улица Заречная проходит мимо спортивного комплекса.

– Федеральная программа «Комплексное развитие сельских территорий» помогает улучшить жизнь в небольших населённых пунктах. В них строят котельные, спортивные площадки, физкультурно-оздоровительные комплексы, школы, больницы, жилые дома, проводят благоустройство. В этом году на реализацию программы выделено 1,6 млрд рублей, из них из федерального бюджета – 1,5 млрд рублей. В эксплуатацию будет введено 170 объектов. В Хомутово, например, не только ремонтируют дороги, но и возводят Дом культуры, - сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.