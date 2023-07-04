Исторический памятник выставили на продажу в Иркутске за 10,9 млн рублей

Продать исторический памятник, расположенный на улице Некрасова, 10А, собираются в Иркутске – объект выставили на «Авито» за 10,9 млн рублей, следует изданных портала для размещения объявлений.

По информации продавца, раньше здесь была размещена губернаторская конюшня, в настоящее время пространство переделано под офис. Здание является двухэтажным – его общая площадь составляет 249 квадратных метров, имеется подвальная зона.

Согласно данным в перечне объектов культурного наследия региона, здание является выявленным памятником и значится в документе как «Усадьба Александрова», которая была построена в конце 19 – начале 20 века.