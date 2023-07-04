Туристам порекомендовали не ходить в горы на Байкале: причина

Жителям и гостям Иркутской области порекомендовали отложить походы в горы на Байкале в Слюдянском районе – на территории ожидается неблагоприятная гидрологическая обстановка, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«В ближайшие сутки на реках прогнозируется резкий подъем уровней воды. Возможно подтопление пониженных участков местности. Просьба отложить запланированные походы в горы», – рассказали в ведомстве.

В частности, 5 июля на реке Солзан в районе Байкальска вода может повыситься до 320-370 см при критической отметке 400 см, на реке Снежная в районе села Выдрино вода достигнет 260-310 см при максимальном значении 390 см. На реке Слюдянка в районе одноименного города вода может достигнуть предельных показателей.

6 июля уровень может подняться еще выше – возможно затопление пониженных участков местности в районе населенных пунктов.