Вертолеты Ми-8 запустят над Иркутском в честь открытия нового памятника

Памятник выдающимся землякам, авиаконструкторам Михаилу Милю и Николаю Камову будет открыт в Иркутске – торжественные мероприятия в честь события состоятся 5 июля, рассказали в мэрии.

Церемония начнется в 16:30 в районе домов №40 и 46 на улице Ленина. В рамках события запланирован пролет двух вертолетов Ми-8.

Обелиск будет иметь высоту 5 м и ширину 3,3 метра. Он выполнен из бронзы и двухцветных гранитных блоков, монумент изготовили в Улан-Удэ.

В нижней части конструкции имеется надпись: «Учившим летать металл». Основой композиции стал взлетающий вертолет. Автором проекта выступил иркутский архитектор Сергей Демков.