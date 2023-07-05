ДОМ.РФ проведет аукцион по реализации участка 12,3 га в Иркутске, на котором планируется построить межвузовский кампус и жилой микрорайон

ДОМ.РФ проведет 4 августа аукционы по реализации неиспользуемого федерального имущества в Иркутской области. По их итогам в городе сформируют образовательный кластер, построят до 94 тыс. м² жилья, а в пос. Патроны появятся новые складские мощности. Заявки на участие в обоих аукционах принимаются до 31 июля.

В Иркутске на аукцион под реализацию проекта комплексного развития территории (КРТ) выставлен участок площадью 12,3 га по адресу: территория Радиостанция 5.

Соглашение о развитии данной территории подписано между ДОМ.РФ и правительством региона на ПМЭФ-2023. Здесь планируется построить межвузовский кампус и жилой микрорайон (до 94 тыс. м² жилья) с размещением инфраструктурных и социальных объектов, благоустройством и озеленением. Инвестор будет определен на аукционе.

Концепция кампуса предполагает возведение студенческого общежития на 2500 мест, гостиницы для преподавателей площадью 4500 м² на 120 человек. Также на его территории будет расположен спортивный комплекс с универсальным залом и бассейном, технопарк площадью 5000 м². Строительство предполагается вести с участием концессионера. Проект должен быть реализован в течение 9,5 лет.

Начальная цена права заключения договора КРТ – 56,6 млн рублей.

В пос. Патроны на торги выставлен имущественный комплекс, включающий в себя участок площадью 0,05 га и здание площадью 264,4 м². Окружение представлено частной жилой застройкой и зелёным массивом. Наиболее эффективным будет использование имущества по изначальному назначению или обустройство склада. До ближайшей остановки общественного транспорта «Патроны» – около 300 м. До выезда на Байкальский тракт – 6,3 км, до Иркутска – около 19 км.

Начальная цена лота – 0,78 млн рублей.