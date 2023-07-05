76% жителей Иркутской области мечтают работать в крупной российской компании

Жители Иркутской области рассказали, какие типы компаний считают наиболее привлекательными для трудоустройства. Данные представили эксперты крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и компании «Яков и Партнеры» в рамках совместного исследования «Тренды на рынке труда-2023».

76% соискателей из Иркутской области предпочли бы трудоустроится в крупную частную российскую компанию. Чаще всего этот вариант интересует юристов (82%), строителей (78%) и специалистов по консалтингу и инвестициям (77%).

На втором месте – международные компании (58%), они преимущественно вызывают интерес у соискателей из сферы «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (72%) и ИТ-специалистов (62%).

На третьем месте оказались российской компании с государственным участием (58%), они в приоритете у юристов (46%), специалистов по безопасности (45%) и специалистов из сферы производства (34%).

Чуть меньше жителей Иркутской области назвали привлекательной работу в предприятиях малого или среднего бизнеса (53%), в российских компаниях с иностранным участием (47%) и государственных органах (44%).

Реже всего жителей региона интересует внештатное сотрудничество (39%), работа некоммерческих организациях (31%), индивидуальное предпринимательство (31%) и работа в стартапе (27%).