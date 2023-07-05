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SOKOLOV открыл первый магазин в Китае

Ювелирный магазин под брендом «SOKOLOV Moscow» открылся в «Grand Getaway» – крупном торгово-развлекательном центре в центре Шанхая.

<p>Фото предоставлено пресс-службой SOKOLOV</p>

Фото предоставлено пресс-службой SOKOLOV

Это первый из трех магазинов, которые SOKOLOV планирует открыть в рамках пилотного проекта по выходу на рынок ювелирной розницы Китая. Еще два магазина в крупнейших торговых центрах Шанхая «Global Harbor» и «Cloud 9» начнут работу в первой половине июля.

Ассортимент магазинов SOKOLOV Moscow насчитывает более 1,3 тысяч моделей состоит из 6 коллекций, специально собранных с учетом предпочтений потребителей Китая:

  • Royal diamonds (золото, бриллианты)
  • Ocean heart (золото, танзаниты и сапфиры)
  • Ballet (золото и серебро)
  • Colibri (золото)
  • Legend (серебро)

SOKOLOV стал первой российской ювелирной компанией, вышедшей на рынок традиционной оффлайн-розницы Китая.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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