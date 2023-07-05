Строительство туристической территории «Тальцы» обсудили в Минстрое

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принял участие в совещании о реализации инвестиционных туристических проектов под председательством Министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Фото с сайта правительства Иркутской области

На нем обсуждались проекты семейного курорта «Новая Анапа» в Краснодарском крае, «Тальцы» в Иркутской области и «Горный воздух» в Сахалинской области.

– Сегодня в рамках совещания мы рассмотрим вопросы реализации инвестиционных проектов, являющихся драйверами социально-экономического развития не только регионов, на территории которых они создаются, но и России в целом. Успешная реализация проектов – это новые рабочие места, увеличение возможностей и вариантов для внутреннего туризма, а также повышение комфорта путешествий для наших граждан, – отметил глава Минстроя России Ирек Файзуллин.

В Иркутской области реализуется масштабный проект развития туристической территории «Тальцы».

– Проект «Тальцы» предусматривает реализацию отелей различной степени звездности (три-четыре звезды). Общий объем номерного фонда – 3500 номеров. Первых туристов планируется принять в 2026 году. Кроме этого, особенностью туристической территории станет яхтенная марина, – рассказал Игорь Кобзев.

Также на встрече обсудили возможности создания механизма комплексного развития территорий.