РУСАЛ утвердил стратегию социальных инвестиций

Совет директоров РУСАЛа утвердил стратегию социальных инвестиций компании до 2035 года. В центре её внимания остаётся благополучие работников предприятий и их семей, а также повышение качества жизни и развитие территорий ответственности компании.

Социальными проектами, поддержкой местных сообществ и общественных инициатив в самых разных сферах РУСАЛ активно занимается с момента своего образования в 2000 году. Инвестиции направлены на улучшение качества городской среды и жилищных условий, создание новой и модернизацию имеющейся социальной и транспортной инфраструктуры, повышение качества образования и здравоохранения, развитие спорта и здорового образа жизни, волонтёрства и социального предпринимательства.

Ключевым инструментом отбора приоритетных проектов социальных инвестиций компании с текущего года становится индекс качества жизни и устойчивого развития городов ответственности РУСАЛа. Он разработан экспертами на основе международно-сопоставимой методологии ВЭБ.РФ под нужды промышленных малых и моногородов. С помощью индекса, на основании статистических и опросных показателей специалисты компании оценивают сильные и слабые стороны развития каждого города или рабочего посёлка по 12 основным направлениям социально-экономического и экологического благополучия, включая общую удовлетворённость качеством жизни и уверенность в завтрашнем дне.

Координирует реализацию стратегии социальных инвестиций корпоративный Комитет по социальной политике, который на основании диалога с рабочими, молодёжными и женскими советами предприятий компании, а также данных индекса качества жизни и устойчивого развития по каждому населённому пункту, определяет приоритеты и направления финансирования программ, согласовывает их бюджет и привлечение партнёрских организаций.

Особую роль в выполнении положений документа будет играть Общественно-экспертный совет по устойчивому развитию – постоянно действующий консультативно-совещательный орган РУСАЛа, в задачи которого входит повышение эффективности взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами, в том числе в сфере социально-экономического развития территорий ответственности.

– Значимость социальных аспектов в деятельности бизнеса (от обеспечения безопасных условий труда для сотрудников компании и подрядных организаций, открытого и уважительного диалога с местным сообществом до внедрения этических норм по всей цепочке поставок) в последнее время заметно выросла и продолжит оставаться в центре внимания, – комментирует утверждение документа директор по устойчивому развитию компании Ирина Бахтина. – Стратегия социальных инвестиций РУСАЛа – ещё один важный документ, который позволит компании определять и корректировать приоритеты социальных программ на предстоящую декаду с учётом мнений всех заинтересованных сторон и обеспечивать сбалансированное развитие городов, в которых живут и работают наши сотрудники.

Инициативы компании в социальной сфере реализуются при поддержке десятков тысяч жителей, вовлеченных в волонтерскую и благотворительную деятельность компании во всех регионах ответственности. Управлением программами социальных инвестиций и волонтерских программ РУСАЛа занимается созданный в 2004 году по инициативе основателя компании Олеги Дерипаски благотворительный фонд «Центр социальных программ».

За последние 10 лет РУСАЛ направил на социальные инвестиции в регионах ответственности компании почти 13,5 млрд рублей. Поддержку получили 510 инфраструктурных проектов в социальной сфере, благополучателями которых стали более 2 млн человек. Более 1500 грантов на сумму более 600 млн рублей выделено некоммерческим организациям, социальным учреждениям и инициативным горожанам.