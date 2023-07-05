Количество открытых Сбером эскроу-счетов превысило 1 миллион

В июне 2023 года количество открытых Сбером эскроу-счетов превысило 1 млн, а их общая сумма составила 5,2 трлн рублей. При этом банк уже раскрыл 593,3 тыс. эскроу-счетов на 2,3 трлн рублей.

Евгений Кравченко, директор Управления торгового финансирования Сбербанка:

«Уже более 2 млн семей безопасно купили квартиру с использованием эскроу. В июне Сбер открыл миллионный счёт, а более 500 тыс. счетов эскроу уже раскрыто в пользу застройщиков, то есть полмиллиона семей получили квартиры, купленные с механизмом эскроу. Этот банковский инструмент даёт покупателям жилья уверенность в том, что их средства в безопасности, а строительство дома профинансировано».

С 2022 года счета эскроу также активно используются в закупках — как коммерческих, так и государственных (223-ФЗ). Расчёты с эскроу помогают контролировать расходование бюджетных средств, в том числе по социальным программам, при выплатах из бюджетов различных уровней, а также используются при реализации залогового имущества. Использование эскроу в закупках даёт множество преимуществ: не нужен аванс, поставщик финансируется по сниженной ставке, не требуется независимая гарантия возврата аванса (соответственно, нет расходов на её получение). А особый правовой статус счетов эскроу защищает средства на счёте от требований третьих лиц, в том числе в процедуре банкротства.

С 1 июля 2019 года в России вступили в силу новые правила долевого строительства. Купить жильё в строящемся доме можно только через счёт эскроу. Этот инструмент хорошо зарекомендовал себя в расчётах по 214-ФЗ, ведь он гарантирует участникам долевого строительства сохранность средств, а застройщикам — доступное банковское финансирование.

Сегодня по механизму эскроу реализуется 93% квартир на первичном рынке (1,918 млн квартир из 2,060 млн по данным ЕИС ЖС).