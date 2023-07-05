Госдолг России в 2022 году составил 22,81 трлн рублей

Российский государственный долг в 2022 году достиг 22,81 трлн – 14,9% ВВП. Расходы на его обслуживание выросли до 1,33 трлн рублей. Об этом пишут «Известия».

Как уточняется, общий госдолг увеличился на 9,1%. При этом внутренний долг вырос на 13,9%, а внешний сократился на 8,9%.

Отношение совокупного госдолга к ВВП за 2022 год снизилось на 0,6 п. п. – до 14,9%. Таким образом, Россия по-прежнему в числе стран с наиболее низкой долговой нагрузкой – она укладывается в безопасный порог, который составляет 20% ВВП.

Эксперты констатируют, что текущий уровень госдолга к ВВП у России незначительно превышает среднее значение за последние 10 лет. Более того, общий российский госдолг – самый низкий среди стран-членов G20. Например в США показатель достигает 121,7%, во Франции – 111,1%, в еврозоне – 90,9%.