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Пользователи нейросети Сбера Kandinsky 2.1 создали более 70 млн изображений

За три месяца пользователи генеративной модели Kandinsky 2.1, разработанной Сбером, создали более 70 млн уникальных изображений. Среди самых популярных запросов — «Россия», «любовь», «аниме», «кот» и «космос».

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка:

«Такой взрывной интерес к нейросетям среди жителей нашей страны абсолютно закономерен, ведь Россия занимает ведущие позиции в области развития технологий в области искусственного интеллекта. Мы создали и развиваем Kandinsky, чтобы люди могли открывать в себе новые идеи для творчества, а нашу модель использовать для их реализации, причём абсолютно бесплатно».

Напомним, что Сбер представил генеративную модель Kandinsky 2.1 в начале апреля. Она стала самой быстро растущей нейросетью в мире, набрав 1 млн пользователей всего за четыре дня после выхода. Её разработали и обучили исследователи Sber AI при партнёрской поддержке учёных из Института искусственного интеллекта AIRI на объединённом датасете Sber AI и компании SberDevices.

Модель умеет генерировать изображения по текстовому запросу на естественном языке всего за несколько секунд. Пользователь может выбрать любой из 20 различных стилей, среди которых «классицизм», «мозаика», «хохлома», «Айвазовский» и другие. Kandinsky 2.1 понимает запросы на русском и английском языках и даёт возможность создавать картину в режиме бесконечного полотна, дорисовывать части изображения и смешивать несколько рисунков.

Протестировать нейросеть можно в телеграм-боте, на промостранице модели, сайте fusionbrain.ai и платформе ML Space в хабе предобученных моделей и датасетов DataHub. Также оценить возможности Kandinsky 2.1 можно в мобильном приложении Салют и на умных устройствах Sber, отдав команду «Запусти художника».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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