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Штраф за недопуск газовщиков в квартиру составит 10 тыс. рублей

Увеличить штраф в пять раз предложило Правительство РФ. «Известия» ознакомились с копией официального отзыва кабмина на документ. В ближайшее время его планируется внести в Госдуму.

Проект закона направлен на повышение уровня безопасности при использовании газового оборудования в жилых домах и предполагает внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), рассказал один из разработчиков документа, сенатор Совета Федерации РФ Андрей Кутепов.

Сейчас штрафы для граждан за это составляют от 1 до 2 тыс. рублей. Их предлагается увеличить до 5-10 тыс. Для должностных лиц максимальная санкция возрастет до 100 тыс. рублей, для юрлиц – до 500 тыс., следует из законопроекта.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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