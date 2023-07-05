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Управляющие компании начнут штрафовать за отказ от перерасчета услуг ЖКХ

Для должностных лиц он составит до 5 тыс. рублей, для юрлиц – до 50 тыс. Об этом узнали «Известия».

Если же обязанность по оплате взыскания не была выполнена, то наказание будет еще строже: для должностных лиц – до 30 тыс. рублей, юрлиц – до 200 тыс. За неоднократное нарушение предлагается штрафовать должностных лиц на сумму до 40 тыс. рублей, юрлиц – до 250 тыс.

Такой законопроект с поправками в КоАП госсобрания Башкирии был поддержан правительством. С отзывом кабмина ознакомились «Известия». В нем отмечается, что законопроект заслуживает внимания, так как «направлен на предупреждение нарушений прав граждан в результате недобросовестных действий лиц, оказывающих услуги по управлению многоквартирными домами, и лиц, предоставляющих коммунальные услуги».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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