Банк «Открытие» запустил акцию «Годовой бонус» по кредитной карте «120 дней»

Клиенты банка, которые станут владельцами кредитной карты «120 дней» до 14 августа 2023 года, могут вернуть до 24 000 рублей в качестве годового бонуса. Размер бонуса будет зависеть от ежемесячного оборота по карте.

Для участия в «Годовом бонусе» необходимо оформить и получить кредитную карту «120 дней» до 14 августа 2023 года включительно*, а также пройти регистрацию на странице акции. Срок регистрации – 7 календарных дней, включая дату выдачи карты. В акции принимают участие как пластиковые, так и виртуальные карты.

Размер бонуса зависит от оборота по карте «120 дней» и определяется каждые шесть месяцев. Максимальный бонус – 24 000 рублей – можно получить, если сумма ежемесячных трансакций по карте составит от 20 тысяч рублей в течение года. При оборотах по карте от 10 тысяч рублей в месяц в течение года бонус составит 12 000 рублей. При ежемесячном обороте от 1 000 рублей размер годового бонуса – 2 000 рублей.

Годовой бонус будет возвращаться равными траншами два раза в год – через каждые шесть месяцев. В частности, максимальный бонус будет начислен по схеме 12 000 рублей через первые шесть месяцев после получения карты «120 дней» и 12 000 рублей еще через шесть месяцев.

Кредитную карту «120 дней» с бесплатным обслуживанием и бесплатным снятием наличных можно оформить онлайн в мобильном приложении или на сайте банка. Получить карту можно как в отделении «Открытия», так и с доставкой домой или в офис по указанному клиентом адресу.

Подробнее о карте «120 дней» можно узнать на сайте банка.

* Принять участие в акции могут клиенты, у которых не было действующих кредитных карт «120 дней» на 1 июля 2023 года или которые совершили последнюю трансакцию по данной карте не позднее 31 декабря 2022 года.