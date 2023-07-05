Опубликован рейтинг российских вузов по уровню зарплат

SuperJob представляет рейтинг вузов России по уровню зарплат выпускников 2017–2022 годов, занятых в правовой сфере.

На первом месте рейтинга – Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ. Средняя заработная плата его выпускников за год выросла на 20 000 руб. (+13) и достигла 170 000 руб. в месяц. На второй строке – Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, ежемесячный уровень дохода его выпускников в среднем составляет 150 000 руб. (+5 000 руб. за год). Третье место занимает Санкт-Петербургский государственный университет. Выпускники СПбГУ 2017–2022 гг., в среднем зарабатывают 140 000 руб. (+10 000 руб. за год). Четвертую строку делят Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» и Финансовый университет при Правительстве РФ (130 000 руб., +10 000 руб. за год). Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина находится на 5 строке (120 000 руб., +10 000 руб. за год). Топ-5 лидеров рейтинга за год не изменился.

Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития РФ – на 6 месте (110 000 руб., +10 000 руб.). 7 строку поделили Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России) и Казанский (Приволжский) федеральный университет (+10 000 руб.) – их выпускники в первые 5 лет после окончания вуза в среднем зарабатывают по 105 000 руб.

На 8 месте – Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова (+10 000 руб.), Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (+8 000 руб.) и Московский университет МВД РФ им. В.Я. Кикотя (+5 000 руб.). Средняя зарплата выпускников правовых факультетов этих вузов в Москве в первые пять лет работы составляет 100 000 руб.

9 строку в этом году делят Государственный университет управления и Пермский государственный национальный исследовательский университет (95 000 руб., +8 000 и 5 000 руб. соответственно). На 10 месте со средним заработком выпускников в 90 000 руб. – сразу 5 вузов: Национальный исследовательский Томский государственный университет, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ и Российский государственный университет правосудия (+5 000 руб.), а также Воронежский государственный университет и Российский университет дружбы народов (+3 000 руб.).

Сразу на 3 строки за год в топ-20 юридических вузов России поднялась Российская государственная академия интеллектуальной собственности (12 место, 85 000 руб., +10 000 руб.). На 2 строки выше по сравнению с рейтингом 2022 года – Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) и Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова (13 место, 82 000 руб., +7 000 руб.), а также Сибирский федеральный университет (15 место, 78 000 руб., +6 000 руб.).