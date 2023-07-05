Последствия сильного дождя устраняют в Иркутске

С помощью спецтехники специалисты откачивают воду с пониженных участков рельефа. Об этом рассказали в мэрии.

– Сегодня такие работы проводим на Лермонтова, Желябова, Декабрьских Событий, Вилкова, Салацкого, Сосновой, в Кооперативном переулке и на других улицах, – рассказал директор МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.

Также продолжается уборка тротуаров, заездных карманов и остановок общественного транспорта. На мостах и путепроводах очищают пешеходные зоны и лестницы. Более 120 человек приводят в порядок парки и скверы.

В течение дня в Иркутске прогнозируют сильные осадки. Напомним, при возникновении экстренных ситуаций необходимо обращаться в Единую дежурную диспетчерскую службу по телефонам: 563-430, 520-112.