Новости

Бывшую руководительницу ангарской компании «Дитэко» осудили за долг перед работниками в 31 млн рублей

Суд признал женщину виновной в совершении преступления и приговорил к штрафу в размере 250 тыс. рублей. Об этом сообщили в следственном комитете.

Мировой судья по Ангарску и Ангарскому району вынес приговор 36-летней жительницы Москвы. Она признана виновной в невыплате свыше двух месяцев заработной платы.

Суд установил, что подсудимая на должности генерального директора компании «Дитэко», имея возможность, не выплатила 118 работникам заработной платы. Средства она направляла на другие нужды предприятия. Долг составил более 31 млн рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Происшествия
Режим повышенной готовности ввели в Иркутской области
Огонь уничтожил магазин в поселке Железнодорожный Иркутской области
30% от месячной нормы осадков выпало в Иркутской области: когда закончатся дожди
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес