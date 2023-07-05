«Ведомости»: Госрасходы предложили сократить на 10%

Программу представил министр финансов Антон Силуанов. Об этом «Ведомостям» рассказали два близких к правительству источника, информацию подтвердил знакомый с ходом заседания собеседник.

Силуанов предложил ведомствам урезать траты на 10%. Речь шла о так называемых незащищенных расходах бюджета (за исключением подлежащих непременному исполнению обязательств, прежде всего социальных). Высвободившиеся траты могут быть перераспределены.

Участники заседания, представляющие распорядителей бюджетных средств, отреагировали в основном негативно, хотя и были согласны с тем, что оптимизировать расходы нужно.

В ответ практически все выступающие предлагали разрешить ведомствам самостоятельно определить, какие расходы для них в приоритете, а от каких можно отказаться, вместо того чтобы сокращать траты по всему периметру программ.

Минфин обосновывал необходимость «фронтального сокращения» трат растущим разрывом между расходами и доходами.