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При поддержке Сбера запущен трек «Финтех» в магистратуре Сколтеха

Сколтех совместно с РЭШ при поддержке Сбера запустил трек «Финтех» в рамках магистерской программы «Современные вычислительные методы». Трек посвящен прикладному искусственному интеллекту и математическому моделированию в экономике и финансах.

Трек включает широкий спектр курсов, которые обеспечат выпускникам знания, необходимые для успеха в современной финансовой отрасли — от математики и классических финансов до трансформеров и больших языковых моделей.

Помимо глубокой теоретической подготовки в рамках обучения студенты получат опыт работы над высокотехнологичными проектами, а также возможность трудиться над магистерскими диссертациями в сотрудничестве с передовыми исследовательскими командами Сбера.

Чтобы освоить инструменты и методы, которые продвигают финансовую отрасль, необходимо подать заявку в магистратуру Сколтеха до 10 июля.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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