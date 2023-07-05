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Новый турмаршрут появится на Байкале: он позволит посетить настоящий маяк

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Обустройство нового туристического маршрута проведут в Иркутской области – он захватит территории на левом берегу Ангары вблизи ее истока и Байкальского лесничества, рассказали в «Заповедном Прибайкалье».

Посетители смогут побывать у башни настоящего байкальского маяка со 120-летней историей, посетить «камень желаний», а также прогуляться по березовой роще и кедровому лесу. Кроме того, маршрут захватит частично Кругобайкальскую железную дорогу.

Общая протяженность туристического пути – 12 километров. Его обустроят в несколько этапов: в рамках первого установят указатели, информационные стенды, скамьи, создадут пикниковую зону и площадку для фотоснимков. В дальнейшем преображение маршрута будет продолжено.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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