Непогода в Иркутской области напугала туристов: их число значительно сократилось

Затяжные дожди и иные неблагоприятные погодные явления наблюдаются в Иркутской области этим летом: они отпугнули туристов, которые стали реже посещать регион, рассказали в «Заповедном Прибайкалье».

В частности, посещаемость Прибайкальского национального парка к концу июня составила примерно 50 тысяч человек за полгода. В 2022 за тот же период в регион приезжало на 13 тысяч гостей больше. Известно, что людей напугали дождь и холод.

По данным организации, на территориях нацпарка, которые расположены недалеко от Байкала, в этом году лето пришло на 2 недели позже, чем обычно.