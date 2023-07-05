Река Китой может выйти из берегов в районе поселка Раздолье в Иркутской области

Неблагоприятная гидрологическая обстановка прогнозируется в районе поселка Раздолье в Усольском районе Иркутской области – река Китой, расположенная поблизости, может выйти из берегов, что в данном случае приведет к паводку, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Это может произойти 6 июля: прогнозируется повышение уровня воды до 260-310 см при критической отметке 280 см, возможен выход воды на пониженные участки местности.

Кроме того, в четверг вода может прибыть и в реке Уде в районе города Нижнеудинска до 280-330 см при максимальном показателе 320 см.

7-8 июля на реке Уде около села Широково ждут повышения уровня воды до 520-570 см при критической отметке 570 см, в районе поселка Октябрьский – до 380-430 см при критической отметке 420 см.