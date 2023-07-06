Новая волна ажиотажного спроса на жилье накрыла Москву

Риелторы фиксируют новый виток повышенного спроса на квартиры на вторичном рынке столицы. По данным агентства недвижимости «PRO ОБМЕН», в июне количество запросов на покупку готовых квартир выросло на 14,3% относительно мая текущего года и на 26,1% по сравнению с июнем 2022-го. Для лета, которое традиционно является низким сезоном на рынке жилья, ситуация нестандартная.

При этом спрос растет на фоне того, что объем предложения вторичных квартир в Москве и ближайшем Подмосковье, наоборот, активно сокращается. В первый месяц лета в базах недвижимости количество выставляемых в продажу лотов упало на 16-19% относительно февраля-марта текущего года, а на отдельных площадках до 25%. Как отмечают риелторы, все ликвидные квартиры, которые появляются, практически сразу находят покупателей.

Также на рынке «вторички» начал стремительно сокращаться срок экспозиции объектов и время принятия решения о выходе на сделку. Люди быстро выходят на показы и, если квартира нравится, то сразу готовы начинать активные переговоры по авансу. Это говорит о том, что сегодня рынок очень активный – и покупатели настроены на покупку и хотят выходить на сделку, и продавцы не ждут и готовы идти на встречу.

Новую волну повышенного спроса на «вторичку», которую мы сегодня наблюдаем, эксперты объясняют сочетанием факторов.

«В первую очередь – это отложенный спрос. Многие опасались покупать квартиры и откладывали решение о выходе на сделку, ожидая, что рынок недвижимости рухнет, а цены кардинально упадут. Этого не произошло. Затем Банк России переутвердил надбавки к коэффициентам риска по ипотеке, что привело к повышению минимального первоначального взноса, а повышения ключевой ставки, которое привело бы к росту среднего уровня ипотечных ставок, не случилось. В итоге многие потенциальные покупатели жилой недвижимости осознали, что настало время оперативно решать свои жилищные проблемы, и вышли на рынок», – отметила Екатерина Никитина, руководитель агентства недвижимости «PRO ОБМЕН», вице-президент «Гильдии риэлторов Москвы», член московского регионального отделения «Деловой России».

Еще одна категория, которая стимулирует рост спроса на «вторичку» сегодня, – региональные покупатели, у которых в сентябре начинается активный сезон. В частности, активизировались родители студентов и уже сейчас начали подбирать квартиры для своих детей. Также вышли на рынок люди, которые планируют переезжать в столицу, в связи с чем ищут жилье.

«Обычно запросы на поиск недвижимости от такой аудитории мы начинаем получать не раньше июля, однако в этом году подобные заявки начались заметно раньше», – добавила Екатерина Никитина.