Единовременные выплаты контрактникам в 200 тыс. рублей возобновили в Иркутской области

Ее могут получить люди, заключившие контракт с Министерством обороны РФ и с 16 декабря 2022 года включенные в списки личного состава войсковой части. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал закон об единовременной выплате военнослужащим, заключившим контракт для участия в специальной военной операции. Выплату в размере 200 тысяч рублей получат те, кто заключил контракт с Министерством обороны РФ и с 16 декабря 2022 года включен в списки личного состава войсковой части.

Порядок получения единовременной выплаты разрабатывает министерство социального развития, опеки и попечительства совместно с пунктом отбора граждан на военную службу по контракту Иркутской области.

– Задача – предоставлять выплаты в беззаявительном порядке. Бойцам сейчас не до бумажек. Начать выплаты планируем в августе, – отметил Игорь Кобзев.

Ранее данная мера поддержки действовала для граждан, проживающих на территории Приангарья, направленных через военный комиссариат Иркутской области (пункт отбора граждан на военную службу по контракту Иркутской области) для прохождения военной службы в частях Министерства обороны РФ, в отношении которых в период с 1 июля по 15 декабря 2022 года принято решение о заключении контракта о прохождении военной службы и назначении на воинскую должность войсковой части, выполняющей задачи на территориях Донецкой, Луганской народных республик и Украины.