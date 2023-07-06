МегаФон в Иркутской области возглавил новый директор

Директором регионального отделения оператора в Иркутске назначен Евгений Белый. В числе основных задач нового топ-менеджера – укрепление лидерства МегаФона на территории области, реализация телеком-стратегии компании на массовом и корпоративном рынках.

В фокусе внимания нового руководителя регионального отделения остается расширение зоны покрытия LTE с акцентом на места туристической активности и малые населенные пункты Иркутской области. Помимо этого, будет продолжена работа по повышению качества сервисов для укрепления доверия и лояльности клиентов.

«Иркутская область входит в число фокусных территорий для МегаФона. Уверен, что профессиональные компетенции и управленческий опыт Евгения помогут решить ключевую на этой территории задачу – увеличение доли рынка, в том числе за счет усиления розничной сети МегаФона и Yota, а также совершенствования клиентского опыта», – прокомментировал назначение директор по региональному развитию МегаФона в Сибири и на Дальнем Востоке Вадим Зимин.

«На новой позиции планирую сосредоточиться на увеличении абонентской базы. Для этого МегаФон будет поддерживать высокие стандарты обслуживания и развивать инфраструктуру связи для иркутян. Также сконцентрируемся на расширении пула цифровых продуктов для бизнеса и госзаказчиков. В том числе мы готовы внедрять комплексные решения для развития систем безопасности городской среды, экомониторинга, роста туристической привлекательности области», – рассказал директор регионального отделения МегаФона Евгений Белый.

Евгений Белый пришел в телеком-индустрию в 2009 году. Основной профессиональный опыт получил в сфере управления коммерческими направлениями бизнеса, работал в разных регионах России – Саратове, Оренбурге, Воронеже. Руководил дирекцией по продажам на массовом рынке в филиале федерального оператора связи в Башкортостане.