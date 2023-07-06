Рост ВВП России ускорился

Ключевую роль сыграл эффект низкой базы, пишут «Известия».

Согласно данным Росстата, промышленное производство в мае 2023 года выросло сразу на 7,1% к тому же месяцу 2022-го. Одновременно был зафиксирован (с учетом сезонного и календарного факторов) рост на 0,7% относительно апреля. За первые пять месяцев 2023 года отмечен рост промышленного производства на 1,8%.

На первый взгляд данные по промышленности говорят о явном эффекте низкой базы, связанной с провалом во II квартале 2022 года, но если сравнивать с прошлогодними показателями, всё выглядит уже не столь однозначно. К примеру, в апреле 2023 года рост относительно того же месяца 2022-го был ниже майского – 5,2%. Напротив, спад в апреле 2022 года оказался самым тяжелым (–2,7% к марту 2022 года), тогда как в мае ситуация начала стабилизироваться.

В минувшем мае всё было хорошо у обрабатывающих производств, которые выросли на 12,8% к прошлогоднему маю и на 0,9% к минувшему апрелю. Двузначные темпы роста демонстрировали отрасли, которые могут быть связаны с ВПК: так, производство компьютеров, электронных и оптических изделий подскочило на 31,5%. Производство электрооборудования увеличилось почти в полтора раза (49,5%), а готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) – на 29,2%.