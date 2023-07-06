«Золотая лихорадка» в Сбере: драгметаллы по специальным ценам

Спрос на драгметаллы среди клиентов Сбера традиционно высок: с начала 2023 года было открыто 100 тыс. обезличенных металлических счетов, из них 40 тыс. — в золоте. С 5 июля по 5 октября 2023 года Сбер предлагает приобрести драгметаллы по выгодным ценам в рамках специального предложения.

В ближайшие три месяца каждую среду с 03:00 до 19:00 по московскому времени на покупку и продажу драгметаллов на металлический счёт будут действовать специальные цены. Предложение распространяется на операции в мобильном приложении и веб-версии СберБанк Онлайн.

Напомним, металлический счет — это удобный и доступный способ вложений в драгметаллы и возможность диверсифицировать свои сбережения, поскольку в долгосрочной перспективе стоимость драгметаллов, особенно золота, обычно растёт. Металлический счёт в Сбере можно открыть в золоте, серебре, платине и палладии за несколько секунд в СберБанк Онлайн , в том числе с помощью виртуальных ассистентов Салют. Минимально необходимый для покупки объём металла — 1 грамм для серебра и 0,1 грамма для золота, платины и палладия.