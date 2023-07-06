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Сбер запустил масштабный проект для сотрудников «Среда мерча»

Сбер совместно со СберМаркетингом запустил масштабный проект для сотрудников под названием «Среда мерча», который представляет собой серию модных событий. Мероприятия будут проводиться в центральном офисе банка в Москве, на Кутузовском проспекте, и других подразделениях, расположенных в разных регионах страны. Их цель — задать тренд и мотивацию для сотрудников каждую среду приходить на работу в брендированном мерче. События запланированы до конца текущего года.

В «Среде мерча» предусмотрен ряд активностей: модные показы с комментариями и профессиональными советами от звёзд отечественного дизайна Виктории Газинской и Артёма Кривда, обучение искусству дефиле, работа Лаборатории кастомизации по превращению мерча в произведение искусства, инсталляции от Sber Shop, а также возможность примерить одежду буквально на ходу — с помощью AR-технологий. В зоне инсталляций с одеждой будет располагаться виртуальная примерочная, где сотрудник или гость офиса сможет примерить на себя 3D-модель любой из пятнадцати вещей, собранных из популярных коллекций мерча Сбера.

В межбашенном пространстве офиса также будет располагаться шоурум, где можно посмотреть или купить мерч Сбера.

Первая коллекция брендированной одежды Сбера была выпущена магазином Sber Shop (проект СберМаркетинга) в 2020 году — в канун празднования 180-летия банка. В дальнейшем был реализован ещё ряд проектов: коллекция «Градиент», коллаборация с «Союзмультфильмом» с персонажами из «Золотой коллекции», а также коллекция Сбера и СИБУРА, изготовленная из переработанных материалов. Всего было выпущено 30 коллекций, ежегодно продаётся более 500 тысяч товаров в год.

Артём Фатхуллин, начальник Управления HR-бренда, маркетинга и внутренних коммуникаций Сбербанка:

«Пятничное посещение офиса в свободном, а не деловом образе когда-то было внедрено в корпоративный стиль многих компаний и постепенно стало офисной традицией. Мы решили доработать идею и предложить своим сотрудникам "Среду мерча" — возможность продемонстрировать лояльность к работодателю и показать широкой аудитории, что фирменный мерч может стать предметом повседневного гардероба сотрудника. Мы надеемся, что движение по созданию крутых корпоративных коллекций будет распространяться и в других компаниях, и оно станет одним из способов укрепления корпоративных брендов. Присоединяйтесь к "Среде мерча"!».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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