МТС в полтора раза ускорила мобильный интернет в популярных летних локациях Иркутска

МТС увеличила скорость мобильного интернета в разгар летнего туристического сезона на территории популярных локаций Иркутска. За счет установки дополнительного телеком-оборудования и модернизации существующего скорость 4G-интернета выросла в среднем в полтора раза.

Обновленная сеть LTE теперь доступна для сотен тысяч жителей Иркутска и гостей города. Ускоренный интернет уже почувствовали абоненты МТС в Правобережном, Октябрьском, Свердловском и Ленинском округах. Скорость передачи данных выросла также в популярных местах отдыха Иркутска и местах проведения массовых мероприятий, в частности в районе острова «Юность» и «Конный», в 130-м квартале, Нижней Набережной, площади Сперанского, около ледокола «Ангара» и других.

«Туристический поток в Иркутск и область ежегодно растет, а с ним традиционно увеличивается и нагрузка на сеть. Летний рост потребления интернет-трафика связан еще и с тем, что горожане и гости города гораздо больше времени проводят на улице - гуляют по историческому центру, посещают массовые мероприятия и, конечно, общаются и делятся впечатлениями с близкими в мессенджерах и соцсетях интересной архитектурой и роскошными закатами Иркутска в формате фото или видео. Поэтому мы заранее прогнозируем нагрузку и проводим работы по расширению сети, чтобы наши абоненты могли комфортно решать насущные вопросы с помощью мобильного интернета дома, на работе и на отдыхе», — рассказал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.