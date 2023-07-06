17 млрд невыясненных доходов поступило в российский бюджет в 2022 году

В общей сложности за минувший год в бюджет поступило 245 видов доходов, сообщают «Известия» со ссылкой на доклад Счетной палаты (СП) об исполнении бюджета в Минфине.

Также в ряд неучтенных поступлений вошли платежи по НДФЛ с суммы выше 5 млн рублей – они принесли бюджету 10 млрд. Еще список пополнили доходы от акциза на жидкую сталь (4,9 млрд) и возвратов остатков трансфертов прошлых лет из внебюджетных фондов (3,7 млрд).

Минфин провел работу по установлению вида и принадлежности доходов. Общая сумма уточнений достигла 879,1 млн рублей, в том числе по невыясненным платежам – в размере 21,2 млн.

В целом, согласно докладу СП, в 2022 году объем доходов по Минфину составил 99,3 млрд рублей – 23,4% от плана.